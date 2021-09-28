Ташкент, , 14:53 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который баллотируется на предстоящих в октябре выборах главы страны, намерен ликвидировать одно из «коррупционных звеньев» в сфере закупок лекарств. Об этом он сам сообщил на встрече с избирателями в Ферганской области республики.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам президента, люди в Узбекистане непритязательные и не возмущаются даже тогда, когда врач выдает им только три лекарственных препарата из десяти, выделяемых государством.

«Мы введем новый порядок — будем давать деньги пациенту, а не больнице», — сказал Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в случае болезни человека, на его счет будет переводится определенная сумма, которую он самостоятельно может потратить на нужные лекарственные средства.

«Человек сам сможет выбрать, где лечиться, какие лекарства покупать, какие делать операции в той клинике, в которой захочет», — подчеркнул президент.