Москва, 28 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Ни один представитель Украины не обладает достаточным количеством исполнительной власти, чтобы хоть как-то помешать запуску «Северного потока — 2» или эксплуатации «Турецкого потока», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Турецкий поток

«Данные газопроводы не проходят через территорию Украины и никак с ней не связаны. И «Турецкий поток», и «Северный поток — 2» частично являются конкурентами Газотранспортной системе (ГТС) Украины.

При этом по ключевым параметрам таким, как расходы на транспортировку, современность и экологичность они оба выигрывают у транзитного маршрута через Украину.

Более значительным конкурентом ГТС Украины всё же является «Северный поток — 2» за счёт большей мощности и совпадения пунктов назначения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский газопровод «Турецкий поток» представляет для экономики Украины большую угрозу, чем «Северный поток — 2», заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

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