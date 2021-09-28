Пермь, 28 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Политтехнолог Дмитрий Логинов считает, что законопроект о главах регионов содержит, как плюсы, так и минусы. «С одной стороны, ставится точка в номинальных, но несущих некий подтекст статусах руководителей субъектов. Нет более каких-то «президентов республик». Есть стандартные главы регионов, а президент один — без инсинуаций», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

SteenJepsen Власть

По словам эксперта, странной пока выглядит формулировка о невозможности быть губернатором в течение пяти лет тем главам регионов, которых отрешили от должности.

«Почему только пять лет? А если этот человек замешан в коррупции и других преступлениях? Также, подозрительным выглядит возможность быть губернатором пожизненно «для стабильности системы». Страну нужно развивать, а не систему стабилизировать. В этом ярким примером является Сингапур, со сменяемостью органов власти через каждый президентский срок», — сказал Логинов.

Он сделал вывод, что в остальных видах деятельности и полномочий, в целом, законопроект неплох, является унифицирующим для различных органов власти.

Напомним, в Госдуму внесён законопроект, закрепляющий должности руководителя региона и его полномочия. В частности, предполагается, что главой региона сможет быть один и тот же человек неограниченное число пятилетних сроков.