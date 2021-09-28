Москва, 28 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. «Яндекс» установил крайне неконкретные правила в отношении заголовков публикаций СМИ. Об этом 28 сентября заявила адвокат Светлана Земскова на круглом столе на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Адвокат Светлана Земскова

«Яндекс» приводит примеры, что для них является хорошим заголовком, а что является плохим заголовком. И эта таблица тоже у них опубликована и находится во всеобщем доступе для всех на сайте «Яндекса», — заявила Земскова.

«Когда стала разбираться с примерами их заголовков, была потрясена тем, что они нашему обществу навязывают, в принципе, нарушение законодательства нашего внутреннего», — отметила она. По её словам, ошибкой заголовка считается хамство, агрессия, троллинг.

«Эти понятия в нашем законодательстве нигде не прописаны, это чисто субъективные понятия. Что такое хамство? Для одного человека назвать его сексменьшинством является хамством, для другого это нормально», — отметила адвокат.

«Мы можем понимать субъективно, троллят нас или нет, троллит «Яндекс» REGNUM и другие СМИ или не троллит. И когда критерием для нарушения партнёрских соглашений являются такие абсолютно субъективные понятия, то по этому критерию можно вышвырнуть большинство российских СМИ», — указала она.