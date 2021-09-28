Москва, 28 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Власти России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

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«В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии», — сказал Путин.

По его словам, средства на такие индексации уже заложены в бюджет.