Иркутск, 28 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Забайкальские спасатели 28 сентября вынуждены приостановить поиски двоих рыбаков, пропавших на Байкале. Как поясняет пресс-служба территориального ГУ МЧС РФ, причина кроется в неблагоприятных погодных условиях.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Известно, что рыбаки пропали в ночь на 24 сентября. Они двигались на моторной лодке из местности Прорва Кабанского района Бурятии в поселок Большое Голоустное Иркутской области. Около 4:00 местного времени мужчины сообщили родственникам, что направляются к берегу из-за ухудшения погоды. После этого на связь больше не выходили.

Само судно было обнаружено 27 сентября в двух километрах от берега в районе села Истомино Кабанского района. То, что затонувшая лодка принадлежит пропавшим, подтвердили их родные. Спасатели обследовали более 700 км акватории и береговой линии от Прорвы до Большого Голоустного. К поисково-спасательным работам были привлечены 23 спасателя и 12 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 201 года во время сплава по реке Снежной, перевернулась лодка с рыбаками. Двоим людям удалось выбраться на берег, третьего унесло течением. Организованная спасателями поисковая операция ни к чему не привела. 15 сентября к поискам пропавших были привлечены добровольцы из населённого пункта Выдрино в Бурятии, собранные родственниками.

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