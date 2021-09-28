Сеул, 28 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Южной Корее сокращается число граждан, занятых в агропромышленном секторе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Рыбак

Согласно опубликованным данным, в 2020 году 1,03 домохозяйств в стране занимались фермерским хозяйством, что на 4,9% меньше по сравнению с 2015 годом.

Число фермеров сократилось с 2,56 млн человек в 2015 году до 2,34 млн человек в 2020 году.

Число домохозяйств, занятых в рыболовном секторе, также сократилось за пять лет до 43 тыс., а число рыбаков — до 97 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что основной причиной сокращения людей, занятых в агропромышленном секторе, является старение населения.