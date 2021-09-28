Токио, 28 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Компания Le Parnass, которая занимается поставками российских моделей в Японию, представила на японском рынке внедорожник Lada Niva Travel. Об этом сообщается на сайте компании.

Le Parnass Lada Niva Travel

Модель представлена в максимальной комплектации Lux Offroad. Кузов внедорожника окрашен в цвет зеленый металлик «Амазония».

В список оснащения Lada Niva Travel входят: кондиционер антиблокировочная система, камера заднего вида, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, подогрев сидений, шноркель и легкосплавные колесные диски.

Стоимость внедорожника в Японии составляет от 3,48 млн иен (2 270 000 рублей).

Напомним, на российском авторынке Lada Niva Travel в версии Lux Offroad продается по цене от 963 900 рублей. Производится модель с конца прошлого года.

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