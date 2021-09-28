Москва, 28 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Положение в мировой экономике остаётся неустойчивым. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Вместе с тем, ситуация в мировой экономике, мы с вами это хорошо знаем, все еще остается неустойчивой, турбулентной», — сказал Путин.

Он напомнил о договорённости о том, что «динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания, особого внимания».