Путин назвал турбулентной ситуацию в мировой экономике
Москва, 28 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Положение в мировой экономике остаётся неустойчивым. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
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«Вместе с тем, ситуация в мировой экономике, мы с вами это хорошо знаем, все еще остается неустойчивой, турбулентной», — сказал Путин.
Он напомнил о договорённости о том, что «динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания, особого внимания».