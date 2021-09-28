Камышлов, Свердловская область, 28 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Свердловской области закрывают движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщает федеральное казённое учреждение «Уралуправтодор».

Никич Трасса

Причиной такого шага является ремонт моста через реку Камышловка. Проезд будет закрыт с 6:00 по местному времени 30 сентября до 23:59 3 октября и затем с 5 по 10 октября.

Объезд будет возможен через город Камышлов. В ведомстве призывают водителей быть внимательными и учитывать эту информацию при построении маршрута.