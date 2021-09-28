Вашингтон, 28 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Творение мексиканской художницы Фриды Кало вызывает ажиотаж на рынке искусства в связи с его будущей продажей в США, что сделает его самой дорогой латиноамериканской работой. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на данные аукционного дома Sotheby's.

Фрида Кало. «Диего и Я». 1949 г

Отмечается, что произведение «Диего и я» (1949) будет продано в ноябре 2021 года. Эта картина является последним автопортретом, завершённым Кало при жизни, за который, по примерным оценкам, можно выручить более 30 млн долларов.

Это одна из немногих картин, оставшихся в руках частных коллекционеров, на которой художница предстает в особом виде: из её глаз капают три слезы, а на лбу у нее расположен портрет Диего Риверы, у которого, в свою очередь, есть третий глаз.

Если нью-йоркскому аукционному дому удастся продать работу по оценочной стоимости, она может побить рекорд как самое дорогое произведение искусства, когда-либо проданное латиноамериканским художником.

Нынешний владелец картины «Диего и я» приобрели её в 1990 году за более чем один миллион долларов.