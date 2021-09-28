Уфа, 28 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Хирурги провели редкую операцию двухлетней девочке в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Minzdravkk.ru Операция

Сообщается, что с рождения у ребенка была патология сердца. Летом текущего года в девочки появилась одышка при физической нагрузке.

При проведении обследования было установлено, что маленькой пациентки увеличено правое предсердие, что могло привести к серьезным осложнениям.

«Это очень редкая аномалия. Впервые она была описана в научной литературе в 1955 году. С тех пор во всем мире было зарегистрировано не более 60 случаев врожденной аневризмы правого предсердия. Из них 37 были прооперированы. Одна из них сделана в Республиканском кардиоцентре на днях бригадой детских кардиохирургов и кардиоанестезиологов», — приводит пресс-служба слова главного врача этой медицинской организации Ирины Николаевой.

Отмечается, что операция проходила на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения на протяжении порядка четырех часов.

«Во время операции врачи выполнили редукционную пластику правого предсердия, уменьшив его до нормальных размеров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что девочка уже вернулась домой, теперь она может бегать, прыгать и играть со своими друзьями.