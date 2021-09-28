Москва, , 14:58 — REGNUM Россия призывает Силы для Косово (KFOR) и Миссию ЕС в области верховенства закона (EULEX) «предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине» и заставить ее отозвать силовиков с севера Косово. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 28 сентября на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

В сообщении подчеркивается, что Москва с тревогой наблюдает нарастание напряженности в Косово, спровоцированной безответственными действиями сепаратистских властей в Приштине.

Захарова напомнила, что, начиная с 20 сентября, Приштина фактически препятствует передвижению транспорта между преимущественно сербскими северными районами края и центральной частью Сербии. «Идет сосредоточение полицейских сил, туда стягиваются спецназ, бронетехника и тяжелое вооружение. Насилию подвергаются мирные граждане, среди которых имеются пострадавшие. Несколько человек госпитализированы», — добавила дипломат.

«Сегодня очевидно, что события развиваются по сценарию от плохого к худшему. Сообщество сербских муниципалитетов Косово, создание которого и задумывалось как способ реально гарантировать соблюдение прав и интересов краевых сербов, остается «на бумаге» из-за саботажа Приштины, взявшей курс на то, чтобы установить на территории провинции свой безраздельный контроль при помощи репрессивного аппарата самозваного косовского «государства». На деле это означает еще одну волну выдавливания сербов из края», — заявила Мария Захарова.

По словам дипломата, и KFOR и EULEX имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию, а потому несут всю полноту ответственности за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности.

Напомним, что ситуация в Косово и Метохии обострилась после того, как Приштина 20 сентября запретила использование сербских автомобильных номеров на территории края.