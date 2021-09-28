Лондон, 28 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Российский гонщик Даниил Квят может перейти в Формулу-Е. Об этом 28 сентября сообщает The Race.

Steve Даниил Квят

Отмечается, что в услугах 27-летнего пилота заинтересована команда Dragon Penske, но контракт с ним может быть подписан не раньше ноября. При этом Квята уже провели встречу с руководством команды.

В настоящее время Квят является резервным пилотом команды «Формулы-1» «Альпин».

С 2014 по 2020 год Квят выступал в «Формуле-1», пропустив сезон-2018. Лучшим его результатом стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года. В том же сезоне он занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.