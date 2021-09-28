Москва, 28 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день российские вакцины от COVID-19 оказались более эффективными для профилактики штамма коронавируса «Дельта» по сравнению с зарубежными препаратами. Об этом 28 сентября рассказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Вакцина «Спутник V»

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«Как мы можем наблюдать в мире, РНК-вакцины от коронавируса снижают свою эффективность в ситуации со штаммом «дельта», особенно в сравнении с российскими вакцинами «Спутник V» и «Ковивак», которые оказались в данной ситуации более эффективными», — приводит его слова ТАСС.

Также глава РАН призвал не увлекаться измерением уровня антител в крови после прохождения вакцинации от нового заболевания.

«Чтобы оценить протективные свойства вакцины, надо делать анализ на нейтрализующие антитела, а это более сложная и долгая процедура, чем обычные тесты на выявление антител IgG после вакцинации», — пояснил Сергеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября генеральный директор Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ призывает все страны отказаться от ревакцинации населения от коронавируса до конца 2021 года.