Красноярск, 28 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Житель Красноярска предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и похищении ребёнка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Павел Расинский ИА Красная Весна . Нож

Расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Красноярска завершено. По версии следствия, мужчина жил в арендуемой квартире в доме на улице Молокова. Вечером 8 апреля 2021 года пьяный красноярец услышал на лестничной площадке шум. Он взял нож и вышел из квартиры.

В этот момент на площадке находился девятилетний мальчик, который шёл к своему другу. При виде нетрезвого мужчины ребёнок закричал. Злоумышленник схватил его и затащил в свою квартиру.

Мужчина запер дверь, взял нож и нанёс ребёнку множественные удары в шею и лицо. Мальчик продолжал сопротивляться и кричать. Его крик услышали соседи. Они стали стучаться в дверь.

Злоумышленнику не удалось довести преступный умысел до конца. Соседи удерживали его до прибытия полицейских. Мальчика доставили в больницу, где ему своевременно оказали медицинскую помощь.

В ближайшее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направят в суд.

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