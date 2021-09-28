Москва, , 14:45 — REGNUM Деятельность «Яндекса» входит в противоречие с положениями Конституции России. Об этом 28 сентября заявил адвокат Светлана Земскова на круглом столе на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Адвокат Светлана Земскова Василий Иванов © ИА REGNUM

«Для всех граждан существует законодательство РФ, которому мы подчиняемся. «Яндекс» создал свои внутренние правила, удобные для него. И он ограничивает выход российских юридических лиц на этот рынок информационного пространства, руководствуясь только своими правилами», — заявила Земскова.

Она отметила, что случай цензуры «Яндексом» произошёл и в отношении ИА REGNUM, при том по совершенно надуманным основаниям.

«Причиной предупреждений у них официально являются оценочные суждения и/или оскорбительные формулировки заголовков. Что такое оценочные суждения, мы все хорошо знали. Мы также знаем положения 29 статьи Конституции РФ, которая нам гарантирует прежде всего право высказывать оценочные суждения и мнения по тем или иным событиям, которые происходят», — указала адвокат.

«Если в заголовке СМИ содержится оценочное суждение, то «Яндекс» по своему усмотрению может найти основание, чтобы вынести предупреждение. Если в течение трёх месяцев СМИ не исправит свою деятельность, то его как партнёра выкидывают из программ «Яндекса», ограничивают в доступе. Получает, что конечный потребитель не может найти информацию о тех или иных событиях, которую СМИ специально создавало для общества», — подчеркнула она.