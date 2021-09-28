София, 28 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Подавляющее большинство молодых жителей Болгарии сегодня отказываются от услуг банков при оформлении оплаты на получение высшего образования. Об этом 28 сентября говорится в редакционном материале Болгарского национального радио.

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Как утверждают эксперты, сложившаяся ситуация обусловлена как высокими процентными ставками по выплатам, так и общей неуверенностью абитуриентов и даже нынешних студентов в собственном будущем.

«Власти Болгарии действительно выступают гарантом такого кредитования перед банками, но как будет расплачиваться с тем же государством выпускник, не нашедший работы и, соответственно денег для погашения долга?», — вопросил глава одной из крупных региональных студенческих организаций Александр Узунов.

Согласно официальной информации, за последние 11 лет в Болгарии услугами системы кредитования для получения образования воспользовались лишь 1274 человека. Обучение в высших учебных заведениях Болгарии осуществляется исключительно на платной основе. Стоимость одного года обучения в ВУЗе страны в зависимости от факультета и уровня аккредитации структуры составляет от 1000 до 6000 евро.