Барнаул, 28 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Государственные инвестиции в развитие туристской особой экономической зоны «Ворота Байкала» составят 4,4 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также, по его словам, планируется привлечь более 6 млрд рублей частных инвестиций.

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«В этом году мы точно увеличим число резидентов ОЭЗ «Ворота Байкала». К восьми уже зарегистрированным с планируемым объемом инвестиций 2,4 млрд рублей добавятся еще минимум три резидента» — пояснил глава Приангарья.

Он также отметил, что удалось сдвинуть с места вопрос создания инфраструктуры для ОЭЗ. Сейчас на её территории идет строительство улично-дорожной сети, сети электроснабжения, водопровода и бытовой канализации, завершаются работы по устройству ливневой канализации. К 2025 году должно быть проведено благоустройство береговой линии и построен санаторно-курортный комплекс, включающий гостевые дома, СПА-комплексы, бассейны и спортивные сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Минэкономразвития РФ, эффективность работы ОЭЗ в 2018 году оценивалась в 58%, в 2019 году — в 48%. Из восьми зарегистрированных резидентов фактически работает один. Из 22 объектов инфраструктуры, которые должны были построить в 2012—2021 годах, ни один не введен в эксплуатацию, три объекта находятся в процессе строительства, а сроки ввода продлены до 2027 года.

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