Москва, , 14:44 — REGNUM Дипломат Михаил Ванин назначен послом России в Латвии. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован 28 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Рига, Латвия Graham

«Назначить Ванина Михаила Валентиновича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Латвийской Республике», — говорится в указе.

Михаил Ванин родился 1 августа 1960 года в Московской области. В 2004—2009 годах он был послом России в Словении, в 2009—2012 годах занимал должность генерального директора МИД РФ, в 2012—2018 годах — послом России в Дании.

До 25 марта 2021 года российским послом в Латвии был Евгений Лукьянов. Затем Россию в Латвии представлял поверенный в делах Вадим Васильев.