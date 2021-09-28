Оренбург, 28 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области за последние сутки, по состоянию на 28 сентября, зафиксировано 19 летальных исходов от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный суточный показатель с начала пандемии в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последний день в области выявили 350 новых заражений коронавирусом, что на два больше, чем сутками ранее. Общее число зарегистрированных носителей коронавируса составило 76 658, а показатель заболеваемости — 3911,28 на 100 тысяч населения.

Выздоровели 65 068 оренбуржцев. Жертвами заболевания стали 1916 человек.