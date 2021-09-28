Москва, 28 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF), почётный президент организации Рене Фазель заявил, что готов консультировать Федерацию хоккея России (ФХР) и Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом 28 сентября сообщает ТАСС.

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«Я ещё не разговаривал конкретно, но я готов работать, я люблю Россию. Говоря о работе с ФХР и КХЛ, я готов», — сказал Фазель.

Он добавил, что речь идёт о консультативной позиции. Кроме того, до декабря у него действует контракт с IIHF, он должен обеспечить оперативный и плавный переход власти новому руководству организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Санкт-Петербурге прошёл полугодовой конгресс IIHF, на котором Фазель сложил свои полномочия после 27 лет руководства организацией. Новым президентом был избран француз Люк Тардиф.

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