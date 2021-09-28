Москва, 28 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Запредельные цены на газ, сложившиеся в Европе (как раз в преддверии отопительного сезона), выглядят следствием совпадения ряда негативных факторов, сошедшихся в одном временном промежутке, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

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«Среди негативных факторов: низкая заполняемость хранилищ, пандемия, сменившаяся восстановительным ростом и увеличением спроса на энергоносители,

Однако, кажущаяся случайность, происходящего на рынке «голубого топлива» — это отражение противоречий в материальной и общественной жизни современных западноевропейских государств, не находящих разрешения на основе сложившегося уровня технологий.

Энергетическая доктрина, ориентированная, преимущественно, на «чистые» источники энергии, явно обогнала реальные возможности производительных сил, что привело к серьезному дисбалансу: экономика не в состоянии «переварить» высокие цены на газ. Европейский регион, оказался на грани не просто снижения темпов роста, а перед лицом стагфляции.

Дорогое топливо, по сути, «обваливает» рентабельность производства и раскручивает маховик инфляции. Переориентация на нефтепродукты, в свою очередь способствует скачку цен на нефть.

Крупнейший поставщик газа в Нижней Саксонии Deutsch Energiepool, уже вынужден расторгать контракты на поставки топлива, что чревато остановкой производства и перебоями в снабжении электроэнергией коммунальных служб целого региона экономики № 1 Европы.

То есть цены уже на пределе, газ слишком дорог и для потребителей и для перекупщиков. Бенефициарами пока выступают производители природного газа: прежде всего, норвежская Eguinor, реализующая более 50% по спотовым ценам, отчасти «Газпром"(около четверти спотовых продаж), «Новатэк» с его СПГ и в перспективе «Роснефть».

Текущий дисбаланс на рыке природного газа, в какой-то момент будет преодолен (как в результате массового падения спроса, так и за счет запуска «Северного потока — 2»). В тоже время, пережитый Европой «ценовой шок», будет иметь определенные последствия.

Прежде всего, это касается взаимоотношений Евросоюза с «Газпромом». Логично ожидать, более лояльного подхода к поставкам газа из России, возможно даже, на основе подстройки, в той или иной форме, третьего энергопакета под существующие реалии.

Собственно говоря, «оппортунисты» (или лучше назвать их «реалистами») уже появились, недавний контракт «Газпрома» на поставки газа в Венгрию (через Сербию и Австрию, в обход Украины), тому свидетельство. В тоже время, развитые страны увеличат инвестиции в разработку альтернативных энерготехнологий.

Сложившаяся ситуация на европейском рынке «голубого топлива» — явный провал энергетической политики, проводимой ЕС. Третий энергопакет и постоянная оглядка на мнение Штатов (которые не торопятся помочь Европе своим СПГ), ограничивающие возможности поставок трубопроводного газа из России, не только не способствовали росту энергетической безопасности Старого Света, но напротив, поставили на грань коллапса экономики ведущих европейских государств.

Учитывая отставание в разработке технологий «чистой энергетики» от реальных потребностей экономического развития, а также отсутствие внутренних возможностей быстрого переключения на другие энергоносители (как следствия тотального закрытия угольных ТЭС и отказа от атомной альтернативы), создают условия для трансформации мышления западноевропейских политиков в сторону большего экономического рационализма.

Это предполагает признание ЕС того очевидного факта, что Газпром не угроза, а гарант энергобезопасности Европы. Долгосрочные же контракты с российским газовым гигантом, а также полноценное использование, предоставляемых последним инфраструктурных возможностей («Северный поток — 2», «Турецкий поток»), не только основа поддержания текущей жизнедеятельности стран Евросоюза, но и фундамент планируемой технологической перестройки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на газ в Европе впервые превысила $1000 за 1 тыс. кубометров.

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