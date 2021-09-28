Куала-Лумпур, 28 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Правительство Малайзии ограничит количество иностранных рабочих в стране, сообщает Republika.

CikguWan Малайзия

«Пандемия оказала влияние на несколько секторов экономики, которые сильно зависят от иностранных рабочих, особенно в строительном и плантационном секторах из-за временной приостановки найма иностранных рабочих», — заявил премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб.

По его словам, необходимо также ограничить количество низкоквалифицированных иностранных рабочих и укрепить сотрудничество между промышленностью и образованием.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Малайзии планирует в ближайшем будущем посетить Китай.