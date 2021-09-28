Мадрид, 28 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Президент Анголы Жоау Лоуренсу 28 сентября начинает двухдневный официальный визит в Испанию, где его примут король страны Филипп VI и премьер-министр Педро Санчес. Об этом пишет Prensa Latina.

U.S. Department of Defense Жоао Лоуренсу

Лоуренсу, который не так давно принял участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН, делает ответный визит после визита Санчеса в Луанду в апреле 2020 года.

Президент Анголы будет принят Филиппом VI во дворце Сарсуэла, где будет проведён обед вместе с главой правительства Испании Педро Санчесом, первым вице-президентом и министром экономики и цифровой трансформации Надей Кальвиньо и главой МИД страны Хосе Мануэлем Альбаресом.

По окончании мероприятий во дворце Сарсуэла во второй половине дня Санчес проведет встречу с ангольским лидером во дворце Монклоа.