Волгоград, 28 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Объявление о конкурсе на выполнение работ по реконструкции привокзальной площади и подъездных путей размещено на портале госзакупок от имени международного аэропорта Волгограда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Volganet.ru Аэропорт Волгограда

Согласно документации, подрядчику необходимо обустроить новые и заменить верхний слой существующих дорожных покрытий, организовать пешеходные переходы и пандусы, проложить тротуар от существующей долгосрочной парковки до здания гостиницы аэропорта, установить парковочные металлические столбики. К терминалу «А» необходимо будет построить подъездную площадку и обустроить островки, разделяющие полосы движения.

Ремонтные работы должны продолжаться не более 40 дней с даты подписания сторонами договора. Закупка проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 23 030 269 рулей 20 копеек. Подведение итогов аукциона должно состояться 11 октября 2021 года.