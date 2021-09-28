Уфа, 28 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. 384 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в республике выявили 66 068 случаев заражения этой инфекцией, при этом справились с вирусом 57 313 человек, в том числе 611 победили его за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в регионе констатировали смерть 20 пациентов с COVID-19. Прививки от COVID-19 в республики получили 1 273 747 человек, завершили вакцинацию 1 165 720 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 27 сентября в Башкирии за сутки выявили 374 носителей коронавируса.