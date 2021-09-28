Воронеж, 28 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Общественный совет при управлении по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области не нашёл достаточных причин для включения ДК имени 50-летия Октября в реестр охраняемых объектов культуры.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж

По информации «Коммерсантъ-Черноземье» заседание состоялось 20 сентября, из восьми участников общественного совета ни один не счел ДК подлежащим государственной охране — шесть участников проголосовали против, ещё двое воздержались.

«Сохранить здание методами реставрации невозможно, а если оно будет признано объектом культурного наследия, то к нему применима только реставрация. Но самое главное заключается в том, что с точки зрения ценности архитектуры, истории и культуры ДК не может считаться объектом, имеющим особое значение для истории и культуры субъекта РФ», — цитирует издание председательствующую на заседании эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы Татьяну Старцеву.

Как сообщало ИА REGNUM, Дворец культуры имени 50-летия Октября в Воронеже, принадлежавший АО «Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева», а также прилегающий к зданию сквер были проданы летом этого года АО финансовая компания «Аксиома» за 509,4 млн рублей. Новый собственник не разглашал свои планы относительно застройки территории, однако эксперты предполагали, что цель — снос и последующая застройка. Против уничтожения ДК выступили активисты-градозащитники и просто горожане, жители этого района. В итоге в августе здание включили в список объектов, обладающих признаками культурного наследия, но, несмотря на это, позже рабочие снесли мозаичное полотно советского периода, расположенное внутри здания ДК. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. В начале сентября новый владелец заявил о заказе маркетингового исследования «привлекательности здания Дома культуры имени 50-летия Октября для оценки эффективности девелоперского проекта».