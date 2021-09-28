Иркутск, 28 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. о всех общеобразовательных учреждениях Иркутска организовали наркопосты. Об этом 28 сентября сообщил начальник департамента образования мэрии Олег Ивкин. Его слова цитирует пресс-центр городской администрации.

Permkrai.ru Школа

«Это общественный орган, который проводит первичную профилактическую работу в школах: помогает учащимся выработать навыки здорового образа жизни, сформировать психологическое неприятие употребления наркотических и психоактивных веществ.

Совместно с администрацией школы пост «Здоровье+» разрабатывает буклеты, проводит лекции, встречи, дни здоровья, организует мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков. Проверка добровольная», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, день знаний 1 сентября 2921 года в Приангарье был безалкогольным. За парты сели 35,5 тысячи первоклассников.

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