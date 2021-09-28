Калуга, 28 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Представители Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой участвуют в мероприятиях 17-й Конференции регионов Европы в австрийском Зальцбурге, в рамках которой также проходит австрийско-российский форум общественности «Сочинский диалог». Политики, историки, представители гражданского общества из России и Австрии и ряда европейских стран обмениваются мнениями и идеями по самым актуальным вопросам, в том числе по проблемам преодоления социальных, политических, экономических, культурных и медицинских последствий пандемии, а также активизации сотрудничества регионов России и Австрии.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужская делегация участвует в 17-й Конференции регионов Европы в Зальцбурге

Этой теме был посвящен и круглый стол «Австрия — Россия: политико-экономический диалог на региональном уровне». Участников мероприятия приветствовали председатель правления Института регионов Европы (IRE) Франц Шаусбергер, помощник президента РФ Андрей Фурсенко и Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Австрийской Республике Дмитрий Люблинский. В рамках круглого стола прошли презентации российских и австрийских регионов.

Говоря об опыте торгово-экономического сотрудничества с австрийским бизнесом, Владислав Шапша подчеркнул, что Калужскую область с Австрией связывают давние дружеские и партнерские отношения. Почти 10 лет регион участвует в работе Австрийско-российского делового совета. С помощью «Сочинского диалога» поддерживаются интенсивные гуманитарные и общественные связи.

«Несмотря на существующие ограничения, растет наше экономическое сотрудничество. В прошлом году объем взаимной торговли составил почти 73 млн. долларов. Сейчас мы идем с превышением показателя на 20 процентов и рассчитываем на существенную прибавку в ближайшем будущем», — сказал губернатор. По его словам, более 10 лет в Калуге работает завод компании «Мако» по производству оконной фурнитуры. В число основных поставщиков автокомпонентов входит завод «Магна». Производство пластиковых труб для коммунальных сетей организовала компания «Пайплайф». Предприятие холдинга «Палп Милл» производит в Калужской области бумажные полотенца, салфетки и другую продукцию, которую экспортирует в страны Европы. В ближайшие годы завод втрое нарастит производственные мощности.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужская делегация участвует в 17-й Конференции регионов Европы в Зальцбурге

Владислав Шапша отметил, что и сейчас австрийский бизнес демонстрирует интерес к развитию сотрудничества. Компания «Кроношпан» строит на калужской земле крупнейший в России завод по выпуску основы для древесных плит, используемых в мебельной промышленности. Кроме него будут созданы и другие деревоперерабатывающие предприятия. До конца года в области планируется открыть завод компании «Габриэль Хеми». Он начнет выпускать концентраты красителей и добавок для производства пластмассовых изделий. Глава региона акцентировал внимание на высокой экологической ответственности австрийских компаний. Этот фактор, по его словам, особенно важен для Калужской области, которая входит в первую десятку национального экологического рейтинга: «Мы должны передать потомкам чистый и экологически благополучный край. Поэтому главное требование ко всем, кто ведет производственную деятельность — строго соблюдать природоохранное законодательство. Все 232 компании, которые пришли в область с инвестициями, неукоснительно следуют всем экологическим нормам и стандартам».

Пресс-служба правительства Калужской области Калужская делегация участвует в 17-й Конференции регионов Европы в Зальцбурге

По мнению Владислава Шапши, в сегодняшних условиях, когда все говорят о декарбонизации экономики и климатическом нейтралитете очень важно, чтобы промышленность развивалась с учетом этих направлений. Новые предприятия уже создаются по этим требованиям. Так, завод «Кроношпан» реализует замкнутую схему производства, которая обеспечит нулевой углеродный след.

«Мы активно участвуем в проектах повышения климатической безопасности. Калужская область выбрана местом для создания первого в России карбонового полигона. На нем исследуются процессы выделения и поглощения парниковых газов. Следующим шагом станут карбоновые фермы, которые не только измеряют углеродный след, но и понижают уровень углекислого газа в атмосфере. В совокупности эти шаги приближают нас к решению проблемы атмосферных выбросов», — сообщил губернатор.

Владислав Шапша выразил заинтересованность в расширении взаимодействия с австрийскими партнерами по всем направлениям, а также предложил провести следующую встречу в формате сочинского диалога в России, на территории Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужская делегация участвует в 17-й Конференции регионов Европы в Зальцбурге

Конференция регионов Европы ежегодно проводится в г. Зальцбург (Австрийская Республика) Институтом регионов Европы (IRE). В 2021 году мероприятие проходит в гибридном формате с соблюдением современных мер безопасности и форм цифровой коммуникации. После полутора лет пандемии и ее серьезных последствий для всего мира и, особенно для стран Европы, политики, историки, журналисты и общественные деятели из европейских стран обсуждают планы по новому старту для Европы. Австрийско-российский форум общественности «Сочинский диалог» — это открытая площадка для установления и развития прямых контактов между представителями гражданского общества России и Австрии.

12 марта 2019 года в Москве был подписан документ о создании общественного форума «Сочинский диалог», а 15 мая в Сочи прошло учредительное заседание форума, в котором приняли участие президенты двух государств. Первым мероприятием российско-австрийского форума гражданских обществ стала сессия «Экономика культуры». Она прошла в рамках Петербургского международного экономического форума-2019. В сентябре этого же года благодаря поддержке форума «Сочинский диалог» студенты из Москвы и Санкт-Петербурга участвовали в международном молодежном форуме EYFON, прошедшем в австрийском замке Форхтенштайн.

В ноябре 2019 года в ходе VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума члены координационного комитета «Сочинский диалог» организовали презентацию 100-го Зальцбургского фестиваля, а также прочли лекцию «Россия и ЕС — оппоненты или партнеры». Масштабные международные мероприятия, запланированные на 2020 год, из-за распространения коронавирусной инфекции были перенесены на 2021 год. В сентябре 2021 года диалог между представителями федеральных земель Австрии и регионов России проходит в рамках 17-й Зальцбургской конференции городов Европы.