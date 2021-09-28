Подгорица, 28 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В конце сентября в госказне было около 600 миллионов евро, сообщил министр финансов и социальной защиты Черногории Милойко Спайич, который объявил, что минимальная заработная плата планировалась на уровне 450 евро, а рост уровня зарплат на 17%.

Picserver.org Бюджет

На пресс-конференции он сказал, что это то, за что граждане проголосовали 30 августа, и что их цель — повышение уровня жизни для всех граждан Черногории.

«Государственный долг, который мы обнаружили при вступлении в полномочия на уровне 103 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП), по прогнозам будет снижен до уровня 78 процентов», — сказал Спаич.

Он добавил, что правительство сократили обнаруженный дефицит с 11 процентов ВВП до уровня трех процентов.

Спайич напомнил, что в течение последних 13 лет Черногория фиксировала дефицит бюджета каждый год, в среднем по пять процентов каждого из этих лет.