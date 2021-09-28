Москва, 28 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Рынок нефти переоценен. Об этом 28 сентября заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, выступая на пресс-конференции «Топливный кризис. Сколько будет стоить бензин и дизель в октябре?».

Нефть

«Рынок нефти очень волатильный. Каждый раз что-то влияет. Тем более что по сути, когда мы говорим о ценах на нефть, мы обычно говорим про цены фьючерсов, а не про спотовые сделки, то есть те сделки, которые непосредственно заключаются для того, чтобы организовать поставку. В целом рынок нефти скорее переоценен. Долгосрочно цены, скорее всего, будут снижаться и находиться в коридоре 65−80 долларов за баррель. Но в целом будет тренд на снижение до 66−64 долларов за баррель», — сказал Баженов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Баженов раскритиковал российскую систему регулирования топливных цен.