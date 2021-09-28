Минск, 28 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Разработанный созданной Александром Лукашенко «конституционной комиссией» проект новой белорусской конституции с «последующей дошлифовкой» будет вынесен на референдум не позднее февраля 2022 года. Об руководитель постсоветской республики заявил 28 сентября на расширенном заседании этой комиссии, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Можно констатировать, что есть вариант проекта нового Основного закона страны», — констатировал Лукашенко.

При этом он отметил, что осталось много проблемных вопросов и «есть что обсудить» в части имеющихся предложений. «Кроме того, убежден, что поступят предложения и в ходе всенародного обсуждения», — уверен Лукашенко. Он сообщил, что «референдум состоится не позднее февраля будущего года» и отметил: «Конституция нужна, потому что нужно нормальное движение вперед. Будем подразумевать это как перемены. И это разумно, когда мы перемены осуществляем не с бухты-барахты, а основываясь на фундаментальном. И это все должно быть законно. Конституция как раз и заложит основы этих перемен».

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