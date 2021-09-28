Москва, 28 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Площадка «Яндекс.Дзен» занимается политической цензурой неугодной ей блогеров. Об этом 28 сентября заявила блогер, политический аналитик Оксана Туляева на круглом столе на круглом столе по теме «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Блогер, политический аналитик Оксана Туляева

Туляева пожаловалась на то, что цифровой гигант без предупреждения ограничил доступ к ее каналу на «Яндекс.Дзен» и все попытки исправить сложившуюся ситуацию не увенчались успехом.

«У меня на тот момент было 180 статей. Он нашел какую-то одну кликбейтную статью и повесил эту отметку на все мои статьи. И уже сам блогер, автор канала должен сам искать. Это крючок, с помощью которого можно расправиться с самим каналом. «Мне не нравится, что вы пишете, и вы сами разбирайтесь». Я попробовала решить вопрос, обращалась в поддержку, за три месяца исправила 90 статей, прочитала все правила, внесла изменения. И я получаю ответ: «Ваш канал не прошел», — сказала блогер.

По ее мнению, подобное может быть связано с политической цензурой на электронной площадке.

«Когда я стала углубляться в эту проблему, оказалось, что это целый мир «Яндекс.Дзен», который занимается политической цензурой и преследует авторов, которые занимаются написанием политических статей», — отметила Туляева.