Нижний Новгород, 28 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки 30 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Pixabay.com Коронавирус

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Накануне сообщалось также о 30 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6553 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября в регионе выявили 546 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 538 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 168 545 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7508 человек.