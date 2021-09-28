Москва, , 14:26 — REGNUM Адвокат Майкл Сассман, работавшего на Хиллари Клинтон, стал фигурантом дела в США. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину.

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Уточняется, что дело против него было заведено по инициативе спецпрокурора США Джона Дарема, назначенного для расследования так называемого «Рашагейта» (предвыборного сотрудничества между Дональдом Трампом и Россией). Согласно предъявленному обвинению, осенью 2016 года, Сассман, тайно представляя интересы избирательной кампании Хиллари Клинтон, передал агентам ФБР ложные материалы о якобы российском вмешательстве в выборы главы Белого дома.

«Более того, в обвинительном заключении есть много интересных фактов, касающихся консалтинговой фирмы Fusion GPS и фальшивого «досье», созданного экс-сотрудником MI-6 Кристофером Стилом, которые были в свое время также положены и в основу обвинения против Евгения Пригожина во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году», — отметили в компании.

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В компании подчеркнули, что это подтверждает как незаконность предъявленного Пригожину обвинения во вмешательстве в эти выборы, так и незаконность санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен Евгений Пригожин попал в санкционные списки США в 2016 году. В апреле 2921 году под санкции американского минфина из-за якобы вмешательства в выборы в США также попали 16 организаций и 16 физических лиц из России, ряд из них был связан с Пригожиным. В июне 2021 года российский предприниматель обратился в управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США с заявлением о снятии с него санкций.

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