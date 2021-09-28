Москва, , 14:24 — REGNUM Стабилизация ситуации в зоне конфликта в Нагорном Карабахе является главным результатом достигнутых в 2020 году лидерами России, Азербайджана и Армении договоренностей о полном прекращении военных действий в Карабахе. Об этом 28 сентября заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Главный результат почти года, который прошел после 9 ноября 2020 года, заключается в том, что стабильность установлена, поддерживается, российский миротворческий контингент способствует тому, что каких-либо насильственных действий мы сейчас не наблюдаем», — сказал он.

При этом глава МИД РФ отметил, что наблюдавшиеся на начальном этапе мелкие инциденты быстро разрешались и подчеркнул, что в настоящее время ситуация в регионе является стабильной, хотя там также имеется немалое количество проблем.

Также Лавров рассказал, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ согласовали в Нью-Йорке возобновление рабочих поездок в Нагорный Карабах с Арменией и Азербайджаном.

«Буквально на днях три сопредседателя от России, США и Франции встречались в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Они, насколько я понимаю, согласовали возобновление своих поездок в регион для посещения (Нагорного Карабаха) и разговоров на месте с представителями Армении, Азербайджана, в том числе в Степанакерте запланированы встречи», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерства иностранных дел Армении заявили, что Азербайджан препятствовал работе сопредседателей Минской группы в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе.