Багдад, 28 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. На территории военной базы «Виктория», расположенной возле аэропорта Багдада, где дислоцируются военные США, вспыхнул серьёзный пожар. Об этом 28 сентября сообщает телеканал «Аль-Маядин».

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

Также к сообщению прикреплено видеоролик очевидцев произошедшего, на котором видно, что с территории базы поднимаются огромные клубы дыма черного цвета.

При этом информации о причинах возгорания, а также о пострадавших или нанесённом в результате пожара ущербе на данный момент не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября стало известно, что восьмерых боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали иракские силовики в провинции Киркук на севере страны.