Москва, 28 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Независимые автозаправки не смогут добиться от ФАС РФ реакции на ценовой демпинг со стороны крупных нефтяных компаний. Об этом 28 сентября заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, выступая на пресс-конференции «Топливный кризис. Сколько будет стоить бензин и дизель в октябре?» и отвечая на вопрос о том, стоит ли обращаться в антимонопольную службу в связи с ростом цен на топливо.

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«Ничего не получится, — сказал Баженов. — Можете обращаться, но в ответ будет отписка. Есть у нас независимые заправки, а есть нефтяные компании. У нефтяных компаний цены ниже, чем у заправок. Почему? Потому что нефтяные компании встроены в единую, вертикально интегрированную цепочку. У них есть все от добычи через переработку до розничной реализации. Они могут перераспределять прибыли и убытки. При этом они получают определенные компенсации из бюджета. Независимые заправки ничего не получают. Сама по себе система регулирования такова, что цены должны только расти. Они падать в принципе не могут. При этом понятно, что вся розница на сегодняшний день работает в убыток. И если независимые компании обращаются в антимонопольную службу и сообщают о ценовом демпинге, то приходит отписка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках этой пресс-конференции экономист Владислав Жуковский дал прогноз о том, какие цены на газомоторное топливо ждут жителей РФ.