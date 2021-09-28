Нижний Новгород, 28 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум.

В Нижегородской области по состоянию на 28 сентября выявили 546 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 538 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 168 545 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 400 человек, всего выздоровели с начала пандемии 154 484 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 30 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6553 человек. Накануне сообщалось также о 30 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7508 человек.

По состоянию на 28 сентября в регионе проведено 3 661 389 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошел 5851 нижегородец. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 329,1.

Как сообщилиИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции держится на уровне 1,08. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 28 сентября остаются свободными 17% коек в ковид-центрах.