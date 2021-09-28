Москва, 28 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Кремль не располагает информацией о строительстве ракетно-пусковых шахт в Китае неподалёку от границы с РФ. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 28 сентября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представителя Кремля попросили прокомментировать слова научного руководителя Института США и Канады Сергея Рогова. Он заявил, что в Китае строится множество ракетно-пусковых шахт, в том числе более двухсот — у границы с Россией.

Песков ответил, что не будет комментировать высказывания Рогова, так как не является его пресс-секретарем. Он также отрицательно ответил на вопрос о том, известно ли российскому руководству о строительстве таких шахт.

«Нет, не знаем», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал, что участие президента России Владимира Путинав международной конференции по климату прорабатывается.

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