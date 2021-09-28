Москва, 28 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Заметный рост ипотечных портфелей банков в последнее время и ралли цен на недвижимость дают все основания ожидать на рынке ипотеки осложнений. И это, действительно, похоже на правду, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Самые низкие ставки по ипотеке

«Как заметили в Счетной палате, за 2020 год рост цен на новостройки в России составил 12%, на вторичное жилье — на 9,5%. В этом году, как думается, первичный рынок недвижимости покажет прирост цены на 15−20%, вторичный — на 10%.

В 2022 году, вполне возможно, цены на жилье стабилизируются — ипотека из-за повышения Центробанком ключевой ставки окажется менее доступной, а сам рынок насытится предложением.

Да, проблемы рынка ипотечного кредитования, если этот «пузырь» закредитованности вдруг взорвется, накроют банковский сектор и застройщиков с головой.

Но его формирование было видно и ранее, и не факт, что он, действительно, приведет к катастрофе.

Для того, чтобы случился стресс, нужно, чтобы заемщики массово допускали и просрочки, и неплатежи, а банки получили в пользование растущий объем «токсичных» долгов.

Пока этого нет — рынок труда в России стабилизируется, хотя и крайне медленно, доходы россиян снижаются, а инфляция нарастает. Но критичной ситуацию все же назвать нельзя.

Ипотечный «пузырь» может сдуться и сам, если российские банки будут тщательнее отбирать заемщиков и страховать свои риски», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало, ипотечный рынок России требует пристального внимания ЦБ РФ из-за рисков возникновения «пузыря», так полагают в Счетной палате.

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