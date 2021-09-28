Подгорица, , 14:20 — REGNUM Комиссар по расширению ЕС Оливер Вархейи заявил, что цель состоит в том, чтобы одна западно-балканская страна присоединилась к Европейскому союзу (ЕС) к концу его срока полномочий, передает RTCG.

ЕС Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Председатель парламента Черногории Алекса Бечич 28 сентября провел встречу с комиссаром Вархейи. Представитель ЕС заявил, что он знаком с политическими и социальными событиями в Черногории, и отметил, что поддерживает усилия Черногории в процессе присоединения к ЕС.

Он сказал, что начал свой мандат с твердой целью, чтобы к концу срока «по крайней мере одна страна-кандидат из региона Западных Балкан довела процесс присоединения к Европейскому Союзу до стадии завершения».

Вархейи и Бечич согласились, что необходимо продолжать добиваться значительных результатов во всех сферах, что обеспечит скорейшее вступление Черногории в Европейский Союз.