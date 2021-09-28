Красногорск, 28 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за заморозков. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Период предупреждения будет действовать предстоящей ночью — с 21:00 28 сентября по 9:00 29 сентября. В этот период в Московской области ожидается до трёх градусов мороза.

Кроме того, в этот же временной отрезок будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности из-за тумана.