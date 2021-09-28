Томск, 28 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Оперативный штаб Томской области по борьбе с коронавирусом принял решение о продлении действующего в регионе режима повышенной готовности до 1 декабря 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в областной администрации.

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Жителям региона по-прежнему необходимо соблюдать ряд ограничений. Сохраняются масочный режим и социальное дистанцирование. В учреждениях культуры, социальной и образовательной сферы должна проводиться термометрия всех входящих.

Работодатели должны обеспечить дезинфекцию помещений. Сотрудников с признаками респираторного заболевания следует отстранять от работы.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Томской области выявлено 43 466 носителей коронавируса, выздоровели 36 465 человек, скончались 565 ковид-пациентов.