Самара, 28 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. 586 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 104 037 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 3829 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа констатировали смерть 21 такого пациента.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 84 814 человек, в том числе за минувшие сутки выздоровели 197 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 27 сентября в Самарской области за сутки выявили 581 случай заражения коронавирусом.