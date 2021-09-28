Бразилиа, 28 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Согласно документу, опубликованному Фондом Освальдо Круза, Бразилия занимает второе место в мире по количеству смертей детей от COVID-19, уступая Перу в пропорциональном выражении. Об этом сообщает портал Rede Brasil Atual

Сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília Транспортировка больного. Бразилия

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В отчёте говорится, что с момента начала пандемии коронавируса в марте 2020 года Бразилия зарегистрировала 3 561 случай гибели детей и подростков в возрасте до 19 лет от COVID-19.

Из этого общего числа 326 были младенцами в возрасте до одного года, и, по словам представителей организации, вероятность смерти в этой возрастной группе в стране выше, чем во всём мире.

В 2020 году было зарегистрировано 1 203 случая смерти от тяжелого острого респираторного синдрома, однако в 2021 году их было 2 293.

Также было зарегистрировано 65 летальных исходов от педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома — агрессивного проявления вируса у детей.

В своем заявлении фонд, связанный с министерством здравоохранения страны, перечисляет ряд факторов, которые могут объяснить смерть младенцев и молодых людей от COVID-19 в Бразилии. В этой связи упоминается демографический состав населения страны с высоким числом детей и подростков, а также контингент детей с хроническими заболеваниями, находящимися под недостаточным контролем.

В исследовании также упоминаются проблемы, связанные с доступом и качеством первичной медико-санитарной помощи. Помимо этого, подчёркиваются проблемы, связанные с доступом к более сложной педиатрической помощи и ее качеством, особенно в период большой нагрузки на больничную систему, что приводит к сокращению числа коек. Также речь идёт о повышенной социальной уязвимости.