Грозный, 28 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Чечне названа дата вступления Рамзана Кадырова в должность главы республики. Торжественная церемония состоится 5 октября. В этот день у чеченского лидера день рождения — ему исполнится 45 лет. Кроме того, 5 октября ежегодно в Чечне отмечается День города Грозного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«Торжественная церемония вступления в должность избранного на выборах 19 сентября 2021 года главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова состоится 5 октября», — цитирует ТАСС министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

Напомним, Рамзан Кадыров на прошедших 17−19 сентября выборах избран главой Чечни на четвертый срок. Выборы в регионе проводятся прямым голосованием избирателей. Кадыров выиграл их с результатом 99,7%. По данным международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд», этот показатель является мировым рекордом.

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