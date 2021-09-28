Джакарта, , 14:13 — REGNUM Министр образования, культуры, исследований и технологий Индонезии Надием Макарим заявил, что в настоящее время 40% школ перешли на очное обучение, сообщает Kompas.

Индонезийские школьники U.S. Embassy, Jakarta

«40% школ перешли на очное обучение, но это все еще очень мало», — заявил Надием Макарим.

По его словам, дети должны учиться лицом к лицу, чтобы не отставать.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент ИндонезииМааруф Аминзаявил, что участие сообщества — это главное в борьбе с пандемией.

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