Джакарта, 28 сентября 2021, 14:13 — REGNUM Министр образования, культуры, исследований и технологий Индонезии Надием Макарим заявил, что в настоящее время 40% школ перешли на очное обучение, сообщает Kompas.
«40% школ перешли на очное обучение, но это все еще очень мало», — заявил Надием Макарим.
По его словам, дети должны учиться лицом к лицу, чтобы не отставать.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент ИндонезииМааруф Аминзаявил, что участие сообщества — это главное в борьбе с пандемией.
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