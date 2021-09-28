Москва, 28 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Яндекс представляет из себя не агрегатор и не манипулятор, а их смесь. Такое сравнение сделала блогер, политический аналитик Оксана Туляева на круглом столе на круглом столе по теме «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Блогер, политический аналитик Оксана Туляева

Блогер отметила, что на протяжении 10 месяцев она регулярно публиковала свои статьи, увеличивала количество подписчиков на платформе «Яндекс.Дзен». В итоге аудитория её канала превысила 600 тыс. человек. В течение пяти месяцев после заключения договора о монетизации она не имела ни одной претензии по поводу кликбейта. Однако внезапно «Яндекс» ограничил работу её канала, сославшись в качестве причины именно на это нарушение.

«Монетизация моей работы заключается в том, что я публикую статьи, а «Яндекс.Дзен» размещает рекламу. За счет этого и он зарабатывает, и я получаю свои вознаграждения. «Яндекс.Дзен» очень умный агрегатов, скажем так. Он не агрегатор или манипулятор, он агрегатор-манипулятор. Но создает благоприятные условия для развития моего малого бизнеса, не препятствует ничему, на моем канале было по 50 тыс. человек в день, иногда 100 тыс. И вдруг в одночасье все пропало, и я понимаю, что Яндекс. Дзен что-то сделал, что меня от чего-то отлучили. И это при том, что мне не было сделано ни одного предупреждения. Я сама обращалась в службу поддержки и получила ответ — да вы попали под ограничения», — рассказала Туляева.